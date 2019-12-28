Стала известна дата боя супертяжеловесов Фьюри – Уайлдер

Суперпоединок состоится менее, чем через 2 месяца.

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри утвердили дату своего боя-реванша.

Об этом спортсмены объявили на своих страницах в Twitter .

Поединок состоится в Лас-Вегасе, 22 февраля.

На кону боя будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет американец.

Напомним, в первом бое между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья.

Добавим, что в ноябре Уайлдер жесточайшим нокаутом защитил титул чемпиона в поединке против кубинца Луиса Ортиса.