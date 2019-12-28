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2019-12-28
Стала известна дата боя супертяжеловесов Фьюри – Уайлдер
Суперпоединок состоится менее, чем через 2 месяца.
Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри утвердили дату своего боя-реванша.
Об этом спортсмены объявили на своих страницах в Twitter.
Поединок состоится в Лас-Вегасе, 22 февраля.
На кону боя будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет американец.
Напомним, в первом бое между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья.
Добавим, что в ноябре Уайлдер жесточайшим нокаутом защитил титул чемпиона в поединке против кубинца Луиса Ортиса.