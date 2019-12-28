Мусульманские болельщики осудили Салаха за празднование Рождества

Рождество не является исламским праздником.

Нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах 25 декабря в своем Instagram выставил фото, на котором он вместе с семьей празднует Рождество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

??

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Мусульманские поклонники Мо сразу же отреагировали на это фото, оставив более 51 тысячи негативных комментариев.

"Празднование Рождества - это грех. Я очень удивлен, увидев тебя перед елкой. Карим Бензема тоже мусульманин и он не праздновал. Что же, желаю тебе счастливого Рождества!" - написал один из фанов.

"Мохамед, знаешь ли ты, что празднуешь утверждение, что у Аллаха был сын, который родился сегодня? Ты сошел с ума?" - написал другой.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы иудей или христианин праздновали мусульманские праздники? Нет, это за пределами их веры. И Рождество не исламский праздник", - написал еще один.

Были и те, которые поддержали Салаха, но их поддержка утонула в море негатива.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay. ФутболЭкс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay. Футбол
Дерюгина предупредила об угрозе срыва подготовки гимнасток к ОлимпиадеДерюгина предупредила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде
Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей носФутбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять роSSийских спортсменов для участия в ОлимпиадеЛукашенко заявил, что Беларусь готова принять роSSийских спортсменов для участия в Олимпиаде
Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги. ФутболАнчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022
Сборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. ФутболСборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. Футбол
Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. ФутболБолельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол
В первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитраВ первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитра
Болельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратаремБолельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратарем
Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"
На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"
Червенков: Болельщики рассчитывали на суперфутбол, но мы же не Манчестер СитиЧервенков: Болельщики рассчитывали на суперфутбол, но мы же не Манчестер Сити
Болельщики требуют оставить Кими Райкконена в FerrariБолельщики требуют оставить Кими Райкконена в Ferrari
Футбольные болельщики устроили драку в киевском пабеФутбольные болельщики устроили драку в киевском пабе
Последние новости
Подгружаем последние новости