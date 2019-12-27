Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали соглашение о взаимодействии по европейским правилам

Это позволит транспортировать в обоих направлениях.

?Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали соглашение о взаимодействии по европейским правилам
Фото: utg.ua

Операторы газотранспортных систем Украины и Молдовы подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщении украинского оператора "ОГТСУ".

"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование транбалканского газового коридора с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

В ОГТСУ напомнили, что компания в конце текущего года уже подписала interconnection agreement с операторами Венгрии, Румынии и Польши. Также продолжаются переговоры со словацкой Eustream и роSSийским "Газпромом".

Напомним, согласно обновленному правительством плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания, которой государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

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