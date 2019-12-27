"Райо Вальекано" оштрафовали за оскорбления Романа Зозули фанатами. Футбол
Следующие два домашних матча "Пчелы" проведут при частично закрытых трибунах.
Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления фанатов в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.
Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на испанские СМИ.
Теперь мадридский клуб должен заплатить 18 тысяч евро штрафа, а также провести следующие два домашних матча при частично закрытых трибунах.
Кроме того, второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран без зрителей.
Дата доигровки пока неизвестна.
Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики "Райо Вальекано" оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на травлю футболиста и заявил, что "позорные оскорбления так называемых болельщиков созвучны со штампами роспропаганды". Также Зозулю поддержал президент Владимир Зеленский.
В 2017 году Зозуля должен был стать игроком "Райо Вальекано", но трансфер сорвался из-за угроз леворадикальных фанатов клуба. Они считают Зозулю "нацистом", потому что тот помогал украинской армии.