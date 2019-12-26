Минфин назвал сумму, которая будет выделена на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2020

Правительство планирует потратить 5,4 млрд гривен на развитие спорта в 2020 году.

Минфин назвал сумму, которая будет выделена на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2020
Фото: Макс Левин

Министерство финансов Украины на своей странице в Facebook озвучило сумму, которая будет выделена на подготовку спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, а также юношеской Олимпиаде в Лозанне.

В бюджете на 2020 год правительство заложило 1,4 млрд гривен на участие спортсменов в данных турнирах.

В общей сложности в следующем году правительство планирует выделить на развитие спорта 5,4 млрд гривен. Таким образом расходы казны на спорт в следующем году вырастут на 1,8 млрд гривен.

Напомним, что украинские легкоатлеты остались без сборов из-за денежных проблем в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

В частности, на перебои в финансировании высказалась вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

Позже заместитель Министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что сегодня будет погашен последний долг перед федерациями в 10 млн гривен. По его словам, сбой случился из-за перехода на прямое финансирование.

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