Ярмоленко пропустит до месяца из-за травмы средней тяжести. Футбол

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра, сообщает zbirna.com.

По предварительным данным, игрок сборной Украины пропустит три-четыре недели.

В насыщенный календарь Вoxing Day Андрей не сможет помочь своей команде в матчах против "Кристал Пэлас", "Лестера" и "Борнмута", а также пропустит поединки против "Гиллингема" (Кубок Англии), "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона".

Возвращение 30-летнего футболиста ожидается к матчу второго круга против "Лестера" 22 января.

Ранее сообщалось, что "хаммерс" готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. "Вест Хэм" намерен продать украинца как минимум за 18 млн фунтов.