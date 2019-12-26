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2019-12-26
Гол Малиновского попал в номинацию лучших в Серии А за декабрь
Руслан сравнял счет в матче с "Вероной".
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C
Серия А представила список авторов лучших голов декабря.
В топ-11 попал и точный удар Руслана Малиновского за "Аталанту" в матче против "Вероны".
Украинец на предпоследней минуте первого тайма с 20 метров точно разрядил свою пушку, чем помог "Аталанте" сравнять счет в домашнем поединке против "Вероны" (3:2).
Добавим, что этот гол был дебютным для Малиновского в чемпионате Италии.
Отметим, у Руслана в номинации достойные конкуренты, включая фантастический гол Криштиану Роналду в матче против "Сампдории".
Предентенты:
- Жереми Бог ("Сассуоло") – "Ювентусу"
- Жоао Педро ("Кальяри") – "Сампдории"
- Руслан Малиновский ("Аталанта") – "Вероне"
- Горан Пандев ("Дженоа") – "Лечче"
- Филиппо Фалько ("Лечче") – "Дженоа"
- Душан Влахович ("Фиорентина") – "Интеру"
- Симоне Верди ("Торино") – "Вероне"
- Джованни Симеоне ("Кальяри") – "Лацио"
- Александар Коларов ("Рома") – "Фиорентине"
- Ромелу Лукаку ("Интер") – "Дженоа"
- Криштиану Роналду ("Ювентус") - "Сампдории"