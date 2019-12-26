Гол Малиновского попал в номинацию лучших в Серии А за декабрь

Руслан сравнял счет в матче с "Вероной".

Гол Малиновского попал в номинацию лучших в Серии А за декабрь
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C

Серия А представила список авторов лучших голов декабря.

В топ-11 попал и точный удар Руслана Малиновского за "Аталанту" в матче против "Вероны".

Украинец на предпоследней минуте первого тайма с 20 метров точно разрядил свою пушку, чем помог "Аталанте" сравнять счет в домашнем поединке против "Вероны" (3:2).

Добавим, что этот гол был дебютным для Малиновского в чемпионате Италии.

Отметим, у Руслана в номинации достойные конкуренты, включая фантастический гол Криштиану Роналду в матче против "Сампдории".

Предентенты:

  • Жереми Бог ("Сассуоло") – "Ювентусу"
  • Жоао Педро ("Кальяри") – "Сампдории"
  • Руслан Малиновский ("Аталанта") – "Вероне"
  • Горан Пандев ("Дженоа") – "Лечче"
  • Филиппо Фалько ("Лечче") – "Дженоа"
  • Душан Влахович ("Фиорентина") – "Интеру"
  • Симоне Верди ("Торино") – "Вероне"
  • Джованни Симеоне ("Кальяри") – "Лацио"
  • Александар Коларов ("Рома") – "Фиорентине"
  • Ромелу Лукаку ("Интер") – "Дженоа"
  • Криштиану Роналду ("Ювентус") - "Сампдории"

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