Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами

Коринна в конфиденциальной форме рассказала о деталях состояния Михаэля.

Жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера - Коринна обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины трагического инцидента легенды Ф-1.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину.

Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединенные усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других", - приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.