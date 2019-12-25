Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе

Авторитетный портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей последнего десятилетия.

Возглавил рейтинг полуфинальный матч Чемпионата мира-2014 в Бразилии , в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила хозяев.

Фото: fourfourtwo.com

Отметим, что в первой 10-ке – 5 матчей с участием "Барселоны".

Топ-10 лучших матчей десятилетия: