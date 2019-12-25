"Вест Хэм" планирует в январе продать Ярмоленко, - СМИ

Клуб не устраивает форма украинца.

"Вест Хэм" планирует в январе продать Ярмоленко, - СМИ
Андрей Ярмоленко
Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может уже в зимнее трансферное окно покинуть английский "Вест Хэм".

Руководство "хаммерс" недовольно формой вингера и планируют его продать, сообщает isport.ua, ссылаясь на Football Insider.

Клуб с Восточного Лондона планирует пополнить казну клуба с продажи Ярмоленко на 18 млн фунтов.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Однако в последних четырех турах Английской Премьер-Лиги Андрей ни разу не появился в старте "молотков", лишь трижды выходя на замену.

А в матче 13-го тура против "Тоттенхэма" (2:3) был заменен спустя 11 минут после перерыва.

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