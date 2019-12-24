Дерюгина предупредила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде

"А сейчас у всех просто шок. Совершается диверсия против спорта".

Вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина заявила о проблемах с финансированием художественной гимнастики и спорта в целом.

Об этом Дерюгина рассказала в интервью РБК-Украина.

"На последнем совещании в министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн. Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки", - рассказала она.

По словам Дерюгиной, если государство не найдет возможности обеспечить выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут. "У родителей нет таких денег. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике - под угрозой срыва", - отметила главный тренер сборной Украины.

Дерюгина подчеркнула, что спортсменкам необходимо выезжать на соревнования.

"95% всех соревнований проходят в первой половине года, до начала Олимпийских игр. Если наши спортсменки пропускают выезды, это влияет на рейтинг, на имидж и на саму подготовку к Олимпиаде. Гимнастки сейчас готовят новые программы, их нужно обкатать. Плюс на международных соревнованиях мы хотя бы в нормальных условиях выступаем, а не в нищенском и низком зале как у нас в Киеве ", - сказала она.

"А сейчас у всех просто шок. Совершается диверсия против спорта. Нервничают тренеры, спортсмены ... У нас сильнейшая школа, меня разрывают из других стран и просят наших тренеров. А власть тем временем превращает нас в посмешище и не может обеспечить даже необходимый минимум", - добавила Ирина Дерюгина.

Напомним, ранее федерации олимпийских видов спорта обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием.