Голкипер "Манчестер Юнайтед" совершил ляп сезона: "красные дьяволы" проиграли последней команде АПЛ

Давид Де Хеа наверняка запомнит матч с "Уотфордом".

Фото: Twitter Давид Де Хеа во всей своей красе

В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил на выезде команде, которая замыкает турнирную таблицу - "Уотфорду".

Неприятности для манкунианцев начались с ляпа голкипера Давида Де Хеа, в простейшей ситуации пропустивший мяч между рук на 50-й минуте – 1:0.

Спустя 4 минуте капитан "шершней" Трой Дини с пенальти установил окончательный счет в матче – 2:0.