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2019-12-24
Голкипер "Манчестер Юнайтед" совершил ляп сезона: "красные дьяволы" проиграли последней команде АПЛ
Давид Де Хеа наверняка запомнит матч с "Уотфордом".
Фото: Twitter
Давид Де Хеа во всей своей красе
В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил на выезде команде, которая замыкает турнирную таблицу - "Уотфорду".
Неприятности для манкунианцев начались с ляпа голкипера Давида Де Хеа, в простейшей ситуации пропустивший мяч между рук на 50-й минуте – 1:0.
Спустя 4 минуте капитан "шершней" Трой Дини с пенальти установил окончательный счет в матче – 2:0.