Кикбоксер "потушил свет" сопернику мощнейшим ударом на турнире в Нидерландах

Эртугрул Байрак явно не всё вспомнит из поединка в Арнеме.

Зрелищным выдался поединок на турнире Glory Collision 2 в Арнеме (Нидерланды) между бразильским кикбоксером Алексом Перейра (31–6, 20 KO) и Эртугрулом Байраком из Турции (18–6, 5 KO).

В самом конце первого раунда Алекс выполнил незамысловатую двоечку, но сделал это бразилец очень мощно, отправив Байрака в глубокий нокаут.

Рефери мгновенно остановил поединок.

Напомним, что в марте 2017 года Перейра таким же левым хуком отправил в нокдаун действующего чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье из Нигерии.