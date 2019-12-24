Кикбоксер "потушил свет" сопернику мощнейшим ударом на турнире в Нидерландах

Эртугрул Байрак явно не всё вспомнит из поединка в Арнеме.

Кикбоксер "потушил свет" сопернику мощнейшим ударом на турнире в Нидерландах
Фото: YouTube

Зрелищным выдался поединок на турнире Glory Collision 2 в Арнеме (Нидерланды) между бразильским кикбоксером Алексом Перейра (31–6, 20 KO) и Эртугрулом Байраком из Турции (18–6, 5 KO).

В самом конце первого раунда Алекс выполнил незамысловатую двоечку, но сделал это бразилец очень мощно, отправив Байрака в глубокий нокаут.

Рефери мгновенно остановил поединок.

Напомним, что в марте 2017 года Перейра таким же левым хуком отправил в нокдаун действующего чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье из Нигерии.

Alex Pereira does this literally at the bell. Awesome. #GLORY74 pic.twitter.com/9oVJbqTD2B

— ShayMyName (@ImShannonTho) 21 декабря 2019 г.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допингУкраинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Легенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом ГвардиолойЛегенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом Гвардиолой
СБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в КиевеСБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в Киеве
"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол
Федерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТРФедерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТР
Блок рекламы


Похожие новости
В матче сборных Китая и Японии китайской футболист едва не снес голову сопернику ударом кунг-фуВ матче сборных Китая и Японии китайской футболист едва не снес голову сопернику ударом кунг-фу
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площадиВ чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаутБоец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0
Надаль ушел от поражения в матче против россиянина на Итоговом турнире АТР, проигрывая в решающем сете 0:4Надаль ушел от поражения в матче против россиянина на Итоговом турнире АТР, проигрывая в решающем сете 0:4
Ястремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTAЯстремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA
В чемпионате Бразилии по футзалу игрок отправил соперника в глубокий нокаут ударом кунг-фуВ чемпионате Бразилии по футзалу игрок отправил соперника в глубокий нокаут ударом кунг-фу
Свитолина вышла в четвертьфинал China Open и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTAСвитолина вышла в четвертьфинал China Open и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA
На турнире WTA в Ухане не будет украинского полуфиналаНа турнире WTA в Ухане не будет украинского полуфинала
Свитолине не хватает одной позиции в Чемпионской гонке, чтобы принять участие в Итоговом турнире WTAСвитолине не хватает одной позиции в Чемпионской гонке, чтобы принять участие в Итоговом турнире WTA
Последние новости
Подгружаем последние новости