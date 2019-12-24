Экс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay. Футбол

"Сток Сити" явно не радует своих фанов.

Экс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay
А еще не так давно "Сток" играл с "Динамо" в Лиге Европы
Фото: Макс Левин

На онлайн-площадке для проведения аукционов eBay появилось необычное объявление. Там продают футбольную команду "Сток Сити" со стартовой ценой в 99 пенни.

Скорее всего, ее "продает" один из разочарованных фанатов команды.

Напомним, в 2018 году гончары вылетели из Английской Премьер-Лиги.

Падение "Стока" было стремительным - сейчас команда идет на предпоследнем месте в Чемпионшипе.

"Первая команда "Сток Сити". Состояние нерабочее/на запчасти. Отправляется Королевской почтой 2 класса. Не подходит для задач, для которых покупалась, ненадежная и непредсказуемая, игроки уровнем ниже среднего, сомнительное отношение к работе", - цитирует автора объявления nv.ua.

"Не рекомендуется использовать в качестве собак-поводырей, поскольку не может вести вперед", - гласит описание.

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