В одном матче НХЛ две команды забросили по 3 шайбы за 1 минуту

Удивительное рядом.

Фото: твиттер Джеймса Миртла
В матче регулярного сезона НХЛ "Торонто" обыграл "Каролину" со счетом 8:6, а команды порадовали своих болельщиков яркими 60-секундными отрезками.

Первыми это сделали гости.

Во 2 периоде, при счете 2:3, хоккеисты "Каролины" с 35-й по 36-ю минуты забросили 3 шайбы и ушли на второй перерыв ведя в счете – 5:3.

По-видимому, в перерыве в раздевалке "Кленовых листьев" произошел серьезный мужской разговор.

"Алаверды" хоккеисты "Торонто" произнесли в середине заключительной 20-минутки.

Для того, чтобы забросить свои 3 шайбы хозяевам понадобилось всего 59 секунд.

Добавим, что в Восточной конференции Каролина занимает 5-е место (46 очков), а Торонто 7-е (44).

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