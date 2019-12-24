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2019-12-24
В одном матче НХЛ две команды забросили по 3 шайбы за 1 минуту
Удивительное рядом.
Фото: твиттер Джеймса Миртла
Первыми это сделали гости.
Во 2 периоде, при счете 2:3, хоккеисты "Каролины" с 35-й по 36-ю минуты забросили 3 шайбы и ушли на второй перерыв ведя в счете – 5:3.
"Алаверды" хоккеисты "Торонто" произнесли в середине заключительной 20-минутки.
Для того, чтобы забросить свои 3 шайбы хозяевам понадобилось всего 59 секунд.
Добавим, что в Восточной конференции Каролина занимает 5-е место (46 очков), а Торонто 7-е (44).