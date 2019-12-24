УЕФА считает "Динамо" лучшим украинским клубом в истории Лиги Чемпионов
В топ-50 попал также "Шахтер".
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги Чемпионов/Кубка европейских чемпионов (1955-2019).
За основу брались все результаты команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1. В том числе брались выступления в квалификации, что позволило попасть в рейтинг первому чемпиону Украины – "Таврии", а также "Металлисту".
На первом месте в рейтинге оказался "Реал", который является самым титулованным клубом за всю историю турнира (13 трофеев). В активе "королевского клуба" 600 очков.
Второе место в рейтинге занимает "Бавария" (474 очков), третье - "Барселона" (446) – у обоих клубов – по 5 выигранных титулов.
Киевское "Динамо" заняло высокое 11-е место. Динамовцы опередили "Челси", ПСЖ, "Арсенал", "Интер" и "Атлетико".
Интересно, что киевляне являются клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.
Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте.
Топ-15 рейтинга:
- "Реал" (Испания) - 600 очков
- "Бавария" (Германия) - 474
- "Барселона" (Испания) - 446
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374
- "Ювентус" (Италия) - 349
- "Милан" (Италия) - 314
- "Ливерпуль" (Англия) - 289
- "Бенфика" (Португалия) - 287
- "Порту" (Португалия) - 277
- "Аякс" (Нидерланды) - 266
- "ДИНАМО" (УКРАИНА) - 246
- "Арсенал" (Англия) - 245
- "Селтик" (Шотландия) - 236
- "Интернационале" (Италия) - 219
- "Челси" (Англия)-– 214
- ...32. "Шахтер" - 132
- ...173. "Днепр" - 14
- ...282. "Заря" - 5
- ...333. "Металлист" - 3
- ...344. "Таврия" - 3