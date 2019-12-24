УЕФА считает "Динамо" лучшим украинским клубом в истории Лиги Чемпионов

В топ-50 попал также "Шахтер".

УЕФА считает "Динамо" лучшим украинским клубом в истории Лиги Чемпионов
Фото: cdynamo.kiev

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги Чемпионов/Кубка европейских чемпионов (1955-2019).

За основу брались все результаты команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1. В том числе брались выступления в квалификации, что позволило попасть в рейтинг первому чемпиону Украины – "Таврии", а также "Металлисту".

На первом месте в рейтинге оказался "Реал", который является самым титулованным клубом за всю историю турнира (13 трофеев). В активе "королевского клуба" 600 очков.

Второе место в рейтинге занимает "Бавария" (474 очков), третье - "Барселона" (446) – у обоих клубов – по 5 выигранных титулов.

Киевское "Динамо" заняло высокое 11-е место. Динамовцы опередили "Челси", ПСЖ, "Арсенал", "Интер" и "Атлетико".

Интересно, что киевляне являются клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.

Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте.

Топ-15 рейтинга:

  1. "Реал" (Испания) - 600 очков
  2. "Бавария" (Германия) - 474
  3. "Барселона" (Испания) - 446
  4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374
  5. "Ювентус" (Италия) - 349
  6. "Милан" (Италия) - 314
  7. "Ливерпуль" (Англия) - 289
  8. "Бенфика" (Португалия) - 287
  9. "Порту" (Португалия) - 277
  10. "Аякс" (Нидерланды) - 266
  11. "ДИНАМО" (УКРАИНА) - 246
  12. "Арсенал" (Англия) - 245
  13. "Селтик" (Шотландия) - 236
  14. "Интернационале" (Италия) - 219
  15. "Челси" (Англия)-– 214
  • ...32. "Шахтер" - 132
  • ...173. "Днепр" - 14
  • ...282. "Заря" - 5
  • ...333. "Металлист" - 3
  • ...344. "Таврия" - 3

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