Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос

Не так давно звездный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммабрю".

Этот факт явно пришелся не по душе фанатам "Мальмё" – конкурента Хаммарбю.

Ультрас "Мальмё" предприняли ряд попыток, чтобы осквернить статую Ибрагимовича, которая была установлена 8 октября на площади между старым и новым стадионами футбольного клуба "Мальме", где с 12-летнего возраста воспитывался Златан, и где он начинал свою профессиональную карьеру.

Вначале фаны перекрасили скульптуру в серебристый цвет (ранее, она была золотой). А затем и вовсе отпилили ей нос.