Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос

"Отличились" фаны "Мальмё".

Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос
Златан Ибрагимович с кубком Лиги Европы
Фото: skysports.com

Не так давно звездный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммабрю".

Этот факт явно пришелся не по душе фанатам "Мальмё" – конкурента Хаммарбю.

Ультрас "Мальмё" предприняли ряд попыток, чтобы осквернить статую Ибрагимовича, которая была установлена 8 октября на площади между старым и новым стадионами футбольного клуба "Мальме", где с 12-летнего возраста воспитывался Златан, и где он начинал свою профессиональную карьеру.

Вначале фаны перекрасили скульптуру в серебристый цвет (ранее, она была золотой). А затем и вовсе отпилили ей нос.

JUST NU: Zlatan-statyn utsatt f?r ny skadeg?relse • N?san avkapad.https://t.co/ohyRywpcdB

— Expressen (@Expressen) 22 декабря 2019 г.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допингУкраинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Легенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом ГвардиолойЛегенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом Гвардиолой
СБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в КиевеСБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в Киеве
"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма. Футбол
Федерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТРФедерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТР
Блок рекламы


Похожие новости
Состоялось вручение наград "Футбольные звезды Украины-2019"Состоялось вручение наград "Футбольные звезды Украины-2019"
Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.Летом футбольные агенты заработали на трансферах свыше 500 млн долл.
Футбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекордФутбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекорд
Голы Месси, Ибрагимовича, Таунсенда и Квальяреллы номинированы ФИФА на премию Пушкаша. ФутболГолы Месси, Ибрагимовича, Таунсенда и Квальяреллы номинированы ФИФА на премию Пушкаша. Футбол
В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играмВ Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм
Футбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу МораесаФутбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"
Футбольные клубы в 2018 году потратили астрономические 7 млрд долл. на трансферыФутбольные клубы в 2018 году потратили астрономические 7 млрд долл. на трансферы
В начале декабря состоится третья ежегодная церемония футбольные звезды УкраиныВ начале декабря состоится третья ежегодная церемония футбольные звезды Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости