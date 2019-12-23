Украинский тяжелоатлет отреагировал на решение МОК лишить его золотой медали
Алексей Торохтий дал свой комментарий.
Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал о своем отношении к тому, что МОК лишил его золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
"В феврале 2019 года было произведено вскрытие пробы B для получения детальной информации. Запрещенное вещество нашли в ничтожной концентрации и по оценке независимого эксперта сравнимо с однократным попаданием в организм и никак не могло повлиять на соревновательный результат.
Проводить анализ всех спортивных добавок, которые я использовал на тот период, спустя 7 лет, не представляет возможности, да и не имеет смысла, так как по правилам Международного Олимпийского комитета, любая концентрация - это нарушение. Как я себя чувствую? Год назад я был расстроен, узнав эту новость, но на данный момент я сосредоточен на моей семье и моих новых проектах", - заявил Торохтий.