Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги. Футбол

Итальянский специалист стал главным тренером "Эвертона".

Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги
Карло Анчелотти
Фото: facebook.com/Everton

Ливерпульский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.

Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая титулы чемпиона в четырех разных странах (с "Миланом" в сезоне-2003/04, "Челси"-2009/10, "Пари Сен-Жермен"-2012/13 и "Баварией" в сезоне 2016/17), а также Лигу Чемпионов ("Реал"-2013/14), Анчелотти заключил с "ирисками" соглашение, рассчитанное на четыре с половиной года - до конца сезона 2023/24.

Последним местом работы итальянского специалиста был "Наполи", но вначале месяца Анчелотти был уволен за неудовлетворительные результаты.

? | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) 21 декабря 2019 г.

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