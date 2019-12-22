Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги. Футбол

Ливерпульский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.

Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая титулы чемпиона в четырех разных странах (с "Миланом" в сезоне-2003/04, "Челси"-2009/10, "Пари Сен-Жермен"-2012/13 и "Баварией" в сезоне 2016/17), а также Лигу Чемпионов ("Реал"-2013/14), Анчелотти заключил с "ирисками" соглашение, рассчитанное на четыре с половиной года - до конца сезона 2023/24.

Последним местом работы итальянского специалиста был "Наполи", но вначале месяца Анчелотти был уволен за неудовлетворительные результаты.