Легенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом Гвардиолой

Луишу Фигу нравятся женщины.

Легенда "Барселоны" опроверг романтические отношения с Хосепом Гвардиолой
Хосеп Гвардиола (слева) и Луиш Фигу
Фото: as.com

Легенда "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слухи, что во время выступления за каталонский клуб его связывали романтические отношения с одноклубником - Хосепом Гвардиолой.

"Гвардиола был мне отличным другом, он очень-очень мне помогал. Да, мы были соседями по комнате, но ничего большего между нами не было. Мне нравятся женщины", - цитирует португальца AS.

Напомним, Гвардиола в настоящее время возглавляет "Манчестер Сити", тогда как 47-летний Фигу работает в структуре миланского "Интера", в составе которого выступал с 2005 по 2009 год.

В составе "Барселоны" Пеп выступал с 1990 по 2001 год, а Луиш - с 1995 по 2000 год.

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