"Ювентус" сыграет в матче за Суперкубок Италии в футболках с фамилиями, написанными на арабском языке

Фото: juventus.com

"Ювентус" на официальном сайте представил форму, в которой сыграет в Суперкубке Италии против "Лацио".

Примечательно, что фамилии игроков на футболках будут написаны на арабском языке.

Форму разработали в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.

Матч между "Ювентусом" и "Лацио" пройдет 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Университетском стадионе имени короля Сауда.

Начало поединка - в 18:45 по Киеву .

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