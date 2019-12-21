Новостей.COM ⇒
2019-12-21
"Ювентус" сыграет в матче за Суперкубок Италии в футболках с фамилиями, написанными на арабском языке
Оригинально.
Фото: juventus.com
Примечательно, что фамилии игроков на футболках будут написаны на арабском языке.
Форму разработали в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.
Матч между "Ювентусом" и "Лацио" пройдет 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Университетском стадионе имени короля Сауда.
Начало поединка - в 18:45 по Киеву.
.