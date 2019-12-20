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2019-12-20
Пидгрушная попала в топ-10 биатлонного спринта на Кубке мира в Анси
В персьют прошли сразу пять украинок.
Елена Пидгрушная
Фото: biathlon.com.ua
Во французском Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
В женской спринтерской гонке на 6,5 км с двумя огневыми рубежами победу одержала норвежка Тирил Экхофф, которая несмотря на один промах сумела на 6 сек. опередить француженку Жюстин Бреза.
Замкнула пьедестал тяжелейшей гонки под проливным дождем чешка Маркета Давидова, отставшая от победительницы на 20 сек.
Лучшая среди украинок - Елена Пидгрушная отстрелялась чисто и заняла 9-е место.
Остальные украинские стреляющие лыжницы финишировали в пределах топ-60 и будут стартовать в персьюте.
Примечательно, что сестер Семеренко разделили лишь 6 секунд.
- Тирил Экхофф (1+0) 20:27,0
- Жюстин Бреза (0+0) +6,2
- Маркета Давидова (0+0) +20,5
...
- 9. Елена Пидгрушная (0+0) +47,1
- 30. Дарья Блашко (0+1) +1:35,1
- 38. Юлия Джима (0+2) +1:45,9
- 50. Вита Семеренко (0+2) +2:03,0
- 55. Валя Семеренко (1+2) +2:08,9