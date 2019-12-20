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2019-12-20
Форварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА. Футбол
Артем Беседин попал под подозрение.
Артем Беседин
Фото: ФК "Динамо"
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА, сообщается на официальном клубном сайте.
"Динамо" получило соответствующее уведомление от УЕФА вчера, 19 декабря.
"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.
Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", - сказано в заявлении пресс-службы "бело-голубых".