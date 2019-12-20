Форварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА. Футбол

Артем Беседин попал под подозрение.

Форварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА
Артем Беседин
Фото: ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА, сообщается на официальном клубном сайте.

"Динамо" получило соответствующее уведомление от УЕФА вчера, 19 декабря.

"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", - сказано в заявлении пресс-службы "бело-голубых".

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