Форварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА. Футбол

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА , сообщается на официальном клубном сайте.

"Динамо" получило соответствующее уведомление от УЕФА вчера, 19 декабря.

"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.