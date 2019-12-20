Экс-главный тренер "Динамо" возглавил роSSийский клуб
Александр Хацкевич стал главным тренером Ротора.
Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич назначен главным тренером роSSийского "Ротора", сообщает официальный сайт волгоградского клуба.
Сроки соглашения не разглашаются, но ранее сообщалось о контракте с двукратными серебряными призерами чемпионата РоSSии до 2021 года.
Белорусский специалист приступит к работе с командой 12 января на сборе в Турции.
Сообщалось, что в тренерский штаб Хацкевича в "Роторе" может войти экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких.
Напомним, Хацкевич был уволен "Динамо" в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги Чемпионов.
На должности его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.
Ротор выступает в ФНЛ, второй по значимости лиге РоSSии. На зимний перерыв команда ушла на первом месте турнирной таблицы.