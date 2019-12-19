Украина завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА

В обновленной версии рейтинга дружина Андрея Шевченко – на 24-м месте.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заключительный мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola.

2019 год сборная Украины завершит на 24-й строчке в рейтинге ФИФА.

Позиция команды Андрея Шевченко не изменилась по сравнению с предыдущим рейтингом месячной давности.

Среди европейских команд Украина идет 15-й.

Соперники Украины по групповому этапу Евро-2020, Голландия и Австрия, занимают в рейтинге 14-е и 26-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2019 года:

Бельгия - 1765 Франция - 1733 Бразилия - 1712 Англия - 1661 Уругвай - 1645 Хорватия - 1642 Португалия - 1639 Испания - 1636 Аргентина - 1623 Колумбия - 1622

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