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2019-12-19
Украина завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА
В обновленной версии рейтинга дружина Андрея Шевченко – на 24-м месте.
Сборная Украины
Фото: УАФ
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заключительный мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola.
2019 год сборная Украины завершит на 24-й строчке в рейтинге ФИФА.
Позиция команды Андрея Шевченко не изменилась по сравнению с предыдущим рейтингом месячной давности.
Среди европейских команд Украина идет 15-й.
Соперники Украины по групповому этапу Евро-2020, Голландия и Австрия, занимают в рейтинге 14-е и 26-е места соответственно.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2019 года:
- Бельгия - 1765
- Франция - 1733
- Бразилия - 1712
- Англия - 1661
- Уругвай - 1645
- Хорватия - 1642
- Португалия - 1639
- Испания - 1636
- Аргентина - 1623
- Колумбия - 1622
…
- 24. УКРАИНА - 1537