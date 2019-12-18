Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года.

Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Алексей Торохтий
Фото: IWF

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте (в графе - "2012 год") объявила о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил ряда спортсменов, включая украинца Алексея Торохтия.

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр-2012 в Лондоне, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

33-летний спортсмен дисквалифицирован за применение дегидрохлорметилтестостерона.

Помимо золотой медали ОИ-2012, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира-2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

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