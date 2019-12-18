На Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниуме

Предпоследний круг стал роковым для 12 спортсменок.

На Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниуме
Фото: Twitter

Заключительный день 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Брисбене (Австралия) ознаменовался эффектным завалом в женском омниуме.

На предпоследнем круге гонки две велогонщицы зацепились колесами.

В аварию попали 12 спортсменок.

В итоге, первенствовала Дженнифер Валенте из США (139 очков), канадка Эллисон Беверидж завоевала серебро (127), замкнула тройку лидеров новозеландская гонщица Холли Эдмондстон (100).

There was a nasty crash in the Women's Omnium scratch race at the Brisbane Track Cycling World Cup earlier today ?? pic.twitter.com/fs8GggRWrv

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 15 декабря 2019 г.

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