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2019-12-18
На Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниуме
Предпоследний круг стал роковым для 12 спортсменок.
Фото: Twitter
Заключительный день 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Брисбене (Австралия) ознаменовался эффектным завалом в женском омниуме.
На предпоследнем круге гонки две велогонщицы зацепились колесами.
В аварию попали 12 спортсменок.
В итоге, первенствовала Дженнифер Валенте из США (139 очков), канадка Эллисон Беверидж завоевала серебро (127), замкнула тройку лидеров новозеландская гонщица Холли Эдмондстон (100).
There was a nasty crash in the Women's Omnium scratch race at the Brisbane Track Cycling World Cup earlier today ??— Eurosport UK (@Eurosport_UK)
pic.twitter.com/fs8GggRWrv 15 декабря 2019 г.