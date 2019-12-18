Заключительный день 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Брисбене (Австралия) ознаменовался эффектным завалом в женском омниуме.



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[url=http://novostey.com/sport/news890969.html]На Кубке мира по велотреку произошел жуткий завал в омниуме - Спорт на Новостей.COM[/url]

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