Серия А будет бороться с расизмом в Лиге с помощью картин обезьян. Футбол

Итальянская футбольная Лига взяла в помощь силу искусства.

Фото: legaseriea.it

Итальянская Серия А будет бороться с расизмом в лиге с помощью картин обезьян, сообщает пресс-служба организации.

Автор картин - художник Симоне Фугадзотто. Он нарисовал животных в цветах клубов.

"Я решил изобразить обезьян, чтобы поговорить о расизме, потому что они – метафора человеческого существа. В прошлом году я был на матче Интер – Наполи и почувствовал себя униженным, когда в адрес Кулибали(француз сенегальского происхождения, защитник Наполи, - прим. LB.ua), игрока, которого я обожал, прозвучали оскорбления с употреблением обезьян", - цитирует автора презентационного триптиха официальный сайт Серии А.

"Я рисую обезьян пять-шесть лет, и я подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны", - утверждает Фугадзотто.

"Для художника не существует ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей своей работой. Концепт, эстетика, реализация. Этим триптихом я попытался сказать, что мы сложные и увлекательные существа. Мы можем быть грустными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами, но в конце концов, наши действия определяем мы сами, а не цвет кожи", - рассказал Фугадзотто в интервью пресс-службе Лиги.

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