В Бундеслиге голкипер жесточайшим фолом отправил соперника в лазарет

Александр Нюбель не соображал, что делает.

В Бундеслиге голкипер жесточайшим фолом отправил соперника в лазарет
Фото: Twitter

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель совершил чрезвычайно жестокий фол в матче 15-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" (1:0).

На 67-й минуте 23-летний немецкий голкипер грубым фолом прервал контратаку соперников за пределами штрафной площади. Нобель в прыжке ногой въехал в грудь сербскому легионеру "Айнтрахта" Мияту Гачиновичу, который был вынужден покинуть поле.

Покинул поле и Нюбель - судья Феликс Цвайер, который отметился неоднозначным судейством матча Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" (0:3), на этот раз был логичен и моментально достал из кармана красную карточку.

Про такие моменты судья говорят «шёл убивать». ? pic.twitter.com/yMYLxfKJB8

— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) 15 декабря 2019 г.

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