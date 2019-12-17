"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы

Не самый лучший сценарий.

Фото: УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Донецкому "Шахтеру" в первой стадии плей-офф досталась в соперники "Бенфика"

Первый матч подопечные Луиша Каштру сыграют дома 20 февраля. Ответный поединок - 27 февраля в Лиссабоне.

Полный состав пар:

  • "Вулверхэмптон" – "Эспаньол"
  • "Спортинг" (Лиссабон) – "Истанбул Башакшехир"
  • "Хетафе" - "Аякс"
  • "Байер" - "Порту"
  • "Копенгаген" - "Селтик"
  • АПОЭЛ - "Базель"
  • ЧФР "Клуж" - "Севилья"
  • "Олимпиакос" - "Арсенал"
  • АЗ - ЛАСК
  • "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Людогорец" - "Интер"
  • "Айнтрахт" - "Зальцбург"
  • "Вольфсбург" - "Мальме"
  • "Рома" - "Гент"
  • "Рейнджерс" - "Брага"

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". ФутболКатастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". Футбол
FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организацииFIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
Зозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизмеЗозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизме
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"
Блок рекламы


Похожие новости
В Бундеслиге голкипер жесточайшим фолом отправил соперника в лазаретВ Бундеслиге голкипер жесточайшим фолом отправил соперника в лазарет
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги ЧемпионовСостоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Определились сеяные и несеяные команды в плей-офф Лиги Европы: "Шахтер" попал в число несеяныхОпределились сеяные и несеяные команды в плей-офф Лиги Европы: "Шахтер" попал в число несеяных
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги ЕвропыФорвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". ФутболКатастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". Футбол
Определились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги ЧемпионовОпределились все потенциальные соперники 1/8 финала Лиги Чемпионов
Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по плаваниюУкраина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по плаванию
Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинцаПромоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группеСостоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе
Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги ЕвропыНесмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости