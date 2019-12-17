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2019-12-17
"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы
Не самый лучший сценарий.
Фото: УЕФА
Донецкому "Шахтеру" в первой стадии плей-офф досталась в соперники "Бенфика"
Первый матч подопечные Луиша Каштру сыграют дома 20 февраля. Ответный поединок - 27 февраля в Лиссабоне.
Полный состав пар:
- "Вулверхэмптон" – "Эспаньол"
- "Спортинг" (Лиссабон) – "Истанбул Башакшехир"
- "Хетафе" - "Аякс"
- "Байер" - "Порту"
- "Копенгаген" - "Селтик"
- АПОЭЛ - "Базель"
- ЧФР "Клуж" - "Севилья"
- "Олимпиакос" - "Арсенал"
- АЗ - ЛАСК
- "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед"
- "Людогорец" - "Интер"
- "Айнтрахт" - "Зальцбург"
- "Вольфсбург" - "Мальме"
- "Рома" - "Гент"
- "Рейнджерс" - "Брага"