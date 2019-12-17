МИД возмутился травлей Зозули фанатами "Райо Вальекано". Футбол

"Позорные оскорбления так называемых болельщиков созвучны со штампами роспропаганды".

МИД возмутился травлей Зозули фанатами "Райо Вальекано"
Фото: albacetebalompie.es

Министерство иностранных дел Украины призвало официальную власть Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на травлю футболиста Романа Зозули со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Об этом говорится в комментарии официальной представительницы МИД Катерины Зеленко.

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков не только надуманы и безосновательны, но и созвучны со штампами роSSийской пропаганды. Любить свою страну и беспокоиться о ее судьбе - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - заявили в МИД.

"Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - сказано в заявлении.

Напомним, что 15 декабря матч испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать.

Причиной стали оскорбления фанов хозяев в адрес украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли украинского игрока, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на вторую половину матча после перерыва.

В 2017 году Зозуля должен был стать игроком "Райо Вальекано", но трансфер сорвался из-за угроз леворадикальных фанатов клуба. Они считают Зозулю "нацистом", потому что тот помогал украинской армии.

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