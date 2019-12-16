Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с испанскими фанатами. Футбол

"Тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина".

Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с испанскими фанатами
Роман Зозуля
Фото: albacetebalompie.es

Президент Владимир Зеленский поддержал экс-игрока сборной Украины футболиста Романа Зозулю в конфликте с фанатами "Райо Вальекано", которые оскорбляли его во время матча, называя нацистом.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным", - написал президент в фейсбуке.

"Мы с тобой! Жму руку!", - добавил Зеленский.

Напомним, 15 декабря матч испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики "Райо Вальекано" оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на травлю футболиста и заявил, что "позорные оскорбления так называемых болельщиков созвучны со штампами роспропаганды".

В 2017 году Зозуля должен был стать игроком "Райо Вальекано", но трансфер сорвался из-за угроз леворадикальных фанатов клуба. Они считают Зозулю "нацистом", потому что тот помогал украинской армии.

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