Сокрушительным нокаутом определился соперник Ломаченко по объединительному бою

Теофимо Лопес стал новым чемпионом мира по версии IBF.

Накануне в нью-йоркском Madison Square Garden прошел бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF между обладателем титула Ричардом Комми (30-3, 26 КО) и Теофимо Лопесом (15 -0, 12 КО).

Бой завершился досрочно во 2-м раунде.

Вначале чемпион пропустил мощнейший хук справа, от которого смог едва оправиться.

Однако претендент тут же обрушил шквал ударов и рефери остановил поединок.

Лопес, скорее всего, станет следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Победитель этого потенциального боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.