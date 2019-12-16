Матч чемпионата Испании остановили и не стали доигрывать из-за угроз фанов в адрес украинца Зозули

Фото: #twitter#.com/bukaneros92

Матч 20-го тура испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать.

Причиной стали оскорбления фанов хозяев в адрес украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли экс-игрока сборной Украины, называя его нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на вторую половину матча после перерыва.

Twitter

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en Espa?a es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) 15 декабря 2019 г.

Испании

В свою очередь, после матча ультрас "Райо Вальекано", которые называют себя Bukaneros написали обращение в"Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист", - говорится в сообщении.

Напомним, Роман полсезона 2016/17 играл в аренде в "Райо Вальекано", после чего перешел в "Альбасете".