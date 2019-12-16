Матч чемпионата Испании остановили и не стали доигрывать из-за угроз фанов в адрес украинца Зозули

Ультрас "Райо Вальекано" обвинили Романа в нацизме.

Фото: #twitter#.com/bukaneros92
Матч 20-го тура испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не стали продолжать.

Причиной стали оскорбления фанов хозяев в адрес украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли экс-игрока сборной Украины, называя его нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на вторую половину матча после перерыва.

#Zozulia era una broma” cantan los #bukaneros. Se suspende de manera definitiva #RayoAlbacete pic.twitter.com/0BtMX1AtAs

— Juan Heralta (@JHeralta) 15 декабря 2019 г.
В свою очередь, после матча ультрас "Райо Вальекано", которые называют себя Bukaneros написали обращение в Twitter.

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en Espa?a es por decir la verdad.

ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ

— Bukaneros (@bukaneros92) 15 декабря 2019 г.
"Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист", - говорится в сообщении.

Напомним, Роман полсезона 2016/17 играл в аренде в "Райо Вальекано", после чего перешел в "Альбасете".

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