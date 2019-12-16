НОК Украины опроверг информацию, что Бубка проголосовал против решения WADA отстранить РоSSию

Никакого голосования не было.

НОК Украины опроверг информацию, что Бубка проголосовал против решения WADA отстранить РоSSию
Фото: НОК

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опроверг информацию о том, что президент организации Сергей Бубка якобы проголосовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) против решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РоSSию на четыре года от международных соревнований.

"Никаких голосований на решения WADA в МОК не проводилось.

НОК Украины обращает внимание представителей СМИ на необходимость проверять на достоверность и компетентность материалы, которые распространяются", сообщает пресс-служба НОК.

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