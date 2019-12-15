В Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020. Футбол

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

В Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020
Фото: @Tokyo2020

В столице Японии Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион для Олимпийских игр 2020 года.

Фото: @Tokyo2020

На новой арене пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также соревнования по легкой атлетике и футболу.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Олимпиады-2020.

"Привет, наш Стадион! Олимпийский стадион #Tokyo2020 готов принять весь мир", - говорится в сообщении.

Фото: @Tokyo2020

Арену возвели на месте старого стадиона, принимавшего Игры в 1964 году. Изначально предполагалось, что стадион будет построен по проекту архитектора Захи Хадид, но впоследствии от планов отказались из-за высокой стоимости.

Строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и окончательно было завершено 30 ноября 2019 года. Стадион имеет пять этажей над землей и два этажа под землей и занимает около 69,6 тысячи кв. м.

Новый стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, а строительство его арены обошлось в 1,44 млрд долларов.

Фото: @Tokyo2020

Фото: @Tokyo2020

Конструкция стадиона и сверхсовременная система кондиционирования позволит поддерживать на нем оптимальную температуру, несмотря на обычно царящую летом в Токио 40-градусную жару.

Напомним, летние Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

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