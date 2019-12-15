Украинкам не хватило пяти секунд в борьбе за бронзу в эстафете на Кубке мира по биатлону
Наша сборная была близка к подиуму.
На втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийскойм Хохфильце прошла женская эстафетная гонка, победу в которой одержали норвежки.
Вторыми на финиш пришли россиянки, а замкнул пьедестал квартет девушек из Швейцарии.
Состав нашей сборной - сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная – напомнил нам Олимпиаду-2014 в Сочи, когда точно такой состав выиграл для Украины "золото".
В этот раз сложилось несколько хуже, но все равно, наши девушки достойны теплых слов.
Правда, начало гонки сложилось для украинок не совсем удачно.
Вита Семеренко передала эстафету девятой, но всего в 20 секундах от лидера.
Её сестра – Валентина, в попытке достать лидеров, сперва в этом преуспела. Первый свой отрезок украинка закончила 4-й. Однако благие намерения Валентины сыграли с ней плохую службу.
На свой второй отрезок сил у Семеренко просто не осталось, и она передала свою эстафету Юлии Джиме 10-й, почти с минутным отставанием от лидера.
Джима вновь приблизила нашу команду, в лице Елены Пидгрушной, к лидирующим позициям.
Кульминация случилась на последнем круге, когда наш капитан, а также швейцарка Лена Хекки и канадка Эмма Ландер в контактной борьбе повели борьбу за бронзовые медали.
В итоге, швейцарка, отсидевшись за спиной Пидгрушной, привезла ей 5 секунд.
А для определения 4-й команды эстафеты пришлось даже прибегнуть к фотофинишу – сборная Украины на 0,1 сек. опередила канадок.
Результаты гонки:
- Норвегия (1+7 промахов) 1:10:04,7
- РоSSия (0+5) +8,2
- Швейцария (1+9) +1:04,1
- УКРАИНА (0+8) +1:09,2
- Канада (0+7) +1:09,3
- Чехия (1+12) +1:16,1