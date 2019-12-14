В матче сборных Китая и Японии китайской футболист едва не снес голову сопернику ударом кунг-фу

Навыки предков пригодились Джипэну.

В матче сборных Китая и Японии китайской футболист едва не снес голову сопернику ударом кунг-фу
Сборная Японии
Фото: Twitter

В стартовом туре финального раунда Кубка Восточной Азии сборная Китая принимала национальную команду Японии.

Матч на "Кудок Стадиуме" в Пусане завершился минимальной победой гостей 2:1.

В первой половине встречи произошел жуткий эпизод.

Китайский футболист, пытаясь ногой перехватить верховой мяч, нанес сопернику жестокую травму - завалив того в прыжке ударом ногой в голову.

Удивительно, что защитник китайцев Цзян Джипэн удостоился от арбитра лишь желтой карточки.

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