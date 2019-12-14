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2019-12-14
В матче сборных Китая и Японии китайской футболист едва не снес голову сопернику ударом кунг-фу
Навыки предков пригодились Джипэну.
Сборная Японии
Фото: Twitter
В стартовом туре финального раунда Кубка Восточной Азии сборная Китая принимала национальную команду Японии.
Матч на "Кудок Стадиуме" в Пусане завершился минимальной победой гостей 2:1.
В первой половине встречи произошел жуткий эпизод.
Китайский футболист, пытаясь ногой перехватить верховой мяч, нанес сопернику жестокую травму - завалив того в прыжке ударом ногой в голову.
Удивительно, что защитник китайцев Цзян Джипэн удостоился от арбитра лишь желтой карточки.
12 декабря 2019 г.