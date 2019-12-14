Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ

Президент даст возможность специалисту доработать до конца сезона.

Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Игорь Суркис
Фото: ФК "Динамо"

Несмотря на крайне неудачные результаты "Динамо" – команда вылетела из Лиги Европы и занимает лишь третье место во внутреннем чемпионате - президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко, сообщает Трибуна.

56-летнему специалисту дадут возможность провести с командой полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Выводы по поводу работы Михайличенко будут сделаны летом следующего года, уточняет издание.

Отметим, что ближайшие зимние сборы "бело-голубые" проведут в Турции.

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе, сменив на этом посту Александра Хацкевича.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организацииFIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
Информатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и СочиИнформатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"
На церемонию награждения призов в Формуле-1 гонщик Меrcedes въехал в зал на чемпионском болидеНа церемонию награждения призов в Формуле-1 гонщик Меrcedes въехал в зал на чемпионском болиде
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия сохранила право на проведение чемпионата мира-2020, несмотря на решение WADAРоSSия сохранила право на проведение чемпионата мира-2020, несмотря на решение WADA
В ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. ФутболВ ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. Футбол
Президент УЕФА предложил революционное решение по офсайдам. ФутболПрезидент УЕФА предложил революционное решение по офсайдам. Футбол
Суркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом". ФутболСуркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом". Футбол
"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ в первом матче при Михайличенко"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ в первом матче при Михайличенко
Игорь СУРКИС: "На матче с "Олимпиком" хочу видеть 41 тысячу зрителей"Игорь СУРКИС: "На матче с "Олимпиком" хочу видеть 41 тысячу зрителей"
Официально: Михайличенко возглавил "Динамо" (ВИДЕО)  Официально: Михайличенко возглавил "Динамо" (ВИДЕО)  
Игорь СУРКИС: "Ни один футболист не стоит 220 миллионов евро"Игорь СУРКИС: "Ни один футболист не стоит 220 миллионов евро"
Организаторы Wimbledon приняли решение отойти от многолетней традиции: теперь на турнире нет "миссис" или "мисс"Организаторы Wimbledon приняли решение отойти от многолетней традиции: теперь на турнире нет "миссис" или "мисс"
Блохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. ФутболБлохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости