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2019-12-14
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Президент даст возможность специалисту доработать до конца сезона.
Игорь Суркис
Фото: ФК "Динамо"
Несмотря на крайне неудачные результаты "Динамо" – команда вылетела из Лиги Европы и занимает лишь третье место во внутреннем чемпионате - президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко, сообщает Трибуна.
56-летнему специалисту дадут возможность провести с командой полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Выводы по поводу работы Михайличенко будут сделаны летом следующего года, уточняет издание.
Отметим, что ближайшие зимние сборы "бело-голубые" проведут в Турции.
Михайличенко возглавил "Динамо" в августе, сменив на этом посту Александра Хацкевича.