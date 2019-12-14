Катастрофичное завершение осенней еврокубковой кампании опустило Украину ниже Кипра в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол

На этой неделе завершилась футбольная групповая еврокубковая кампания.

Три наши команды добыли всего одно очко благодаря унизительной ничьи "Динамо" в домашнем матче против "Лугано". "Шахтер" и "Александрия" проиграли свои матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы соответственно.

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:

"Шахтер" - 9 очков

"Динамо" - 6,5 очков

"Заря" - 4 очка

"Александрия" - 3 очка

"Мариуполь" - 0,5 очка

В итоге, в активе Украины после окончания группового этапа - 23 очка или 4,6 балла. Что позволило Украине занять в сезоне 2019/2020 промежуточное лишь 16-е место. Нас обошли не только Сербия и Румыния, но и Кипр.

К примеру, за эту неделю АПОЭЛ набрал больше очков, чем все три украинских клуба вместе взятые - киприоты обыграли дома "Севилью" (1:0).

По результатам последних пяти сезонов мы продолжаем еще удерживать 10-е место, но о борьбе за 9-ю позицию можно забыть - отставание от Бельгии увеличилось с 3,6 до 4 баллов.

Правда, Нидерланды, идущие девятыми, не сумели оторваться от Украины – отрыв составляет прежние 1,65 балла. Но не забываем, что у голландцев борьбу весной продолжать 2 клуба – "Аякс" и АС "Алкмаар", а у нас один "Шахтер".

А вот на нас идет настоящая "охота" – Турция сократила свое отставание с 0,9 до 0,7 балла, а Австрия – с 1,775 до 1,375 балла. У Турции, как и у нас, остался один клуб, у Австрии - два.

Борьба за 10-е место становится ожесточеннее.

Напомним, десятая позиция, по сравнению с девятой, теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.