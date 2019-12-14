Клопп назвал лидера раздевалки "Ливерпуля". Футбол

Джеймс Милнер непререкаемый авторитет у красных.

Клопп назвал лидера раздевалки "Ливерпуля"
Джеймс Милнер
Фото: ФК "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лидера раздевалки в своей команде. Слова специалиста приводит xsport.ua, со ссылкой на пресс-службу мерсисайдцев.

"Джеймс Милнер - авторитетная личность в раздевалке и тот, кого игроки слушают и уважают. Когда мы играли с "Барселоной" на "Энфилде" (ответный матч Лиги Чемпионов - 4:0, прим. LB.ua), он был одним из первых, кто приехал на базу в Мелвуд, и как только он открыл дверь, начал мотивировать и подгонять остальных парней. Мне это понравилось", - отметил Клопп.

"Мне многое нравится в Милли, но кое-что нравится особенно сильно - он действительно продолжает становиться лучше как игрок. У него выдающееся отношение к футболу, он заботится о себе и о других. Джеймс - невероятный футболист, и все мы считаем, что он может дать еще очень многое, вот почему эта сделка (заключение нового 5-летнего контракта с клубом, прим. LB.ua) имеет смысл для обеих сторон. Я очень рад, что смогу продолжить работать с ним в течение следующих нескольких лет. Джеймс - исключительный игрок, профессионал и личность", - заявил главный тренер "Ливерпуля".

Напомним, на этой неделе Милнер продлил контракт с "Ливерпулем". Также это сделал и сам Клопп.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организацииFIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
Информатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и СочиИнформатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"
На церемонию награждения призов в Формуле-1 гонщик Меrcedes въехал в зал на чемпионском болидеНа церемонию награждения призов в Формуле-1 гонщик Меrcedes въехал в зал на чемпионском болиде
Блок рекламы


Похожие новости
В стане "Шахтера" произошла словесная ругань игроков через соцсети из-за вылета клуба из ЛЧ: Тайсон ответил Степаненко. ФутболВ стане "Шахтера" произошла словесная ругань игроков через соцсети из-за вылета клуба из ЛЧ: Тайсон ответил Степаненко. Футбол
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги ЕвропыФорвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". ФутболКатастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". Футбол
"Шахтер" вышел в европейскую весну, но не в ту, в которую стремился. Футбол"Шахтер" вышел в европейскую весну, но не в ту, в которую стремился. Футбол
WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правилаWADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила
"Бавария" предложила 50 млн евро за хавбека "Шахтера", - СМИ. Футбол"Бавария" предложила 50 млн евро за хавбека "Шахтера", - СМИ. Футбол
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
В ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. ФутболВ ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. Футбол
"Карпаты" вошли в штопор: львовяне унизительно пропустили 6 мячей в домашнем матче чемпионата. Футбол"Карпаты" вошли в штопор: львовяне унизительно пропустили 6 мячей в домашнем матче чемпионата. Футбол
В чемпионате Румынии пятеро футболистов выкатились на пустые воротаВ чемпионате Румынии пятеро футболистов выкатились на пустые ворота
Последние новости
Подгружаем последние новости