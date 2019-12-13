Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"

Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"
Игорь Суркис
Фото: dynamomania.com

После позорной ничьи "Динамо" против "Лугано" (1:1) в матче заключительного тура Лиги Европы, возмущение фанов перекинулось на совсем неповинного в случившемся человека.

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна обратилась к фанатам, которые завалили ее сообщениями о делах клуба в Instagram.

"Дорогие болельщики и недоболельщики Динамо, которые на меня подписаны. Вы нормальные люди? У меня директ завален сообщениями по поводу того, что Динамо – дно, передай отцу, чтобы продал клуб", - цитирует слова Яны sportarena.com.

"Вы думаете, я буду это читать и как-то воспринимать? Я какое отношение имею к клубу? Или я похожа на личного секретаря своего отца?", – написала Яна Суркис.

Напомним, "Динамо" завершило свои выступления на третьем месте в группе.

Данный результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф ЛЕ впервые за 8 лет и второй раз за всю историю клуба.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организацииFIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
В чемпионате Румынии пятеро футболистов выкатились на пустые воротаВ чемпионате Румынии пятеро футболистов выкатились на пустые ворота
Информатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и СочиИнформатор WADA Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи
Владимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профирингВладимир Кличко назвал одну причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
"Шахтер" забил 1800-й мяч в чемпионатах Украины. Футбол"Шахтер" забил 1800-й мяч в чемпионатах Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Указ Президента о двукратном увеличении стипендий для выдающихся спортсменов - не выполняется, - олимпийский чемпионУказ Президента о двукратном увеличении стипендий для выдающихся спортсменов - не выполняется, - олимпийский чемпион
"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 роSSийскому бизнесмену, - Bild"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 роSSийскому бизнесмену, - Bild
Бубка сохранил пост вице-президента IAAF еще на четыре годаБубка сохранил пост вице-президента IAAF еще на четыре года
Стала известна причина приезда президента УЕФА в Украину. ФутболСтала известна причина приезда президента УЕФА в Украину. Футбол
Нурмагомедову за три дня до супербоя с Порье нужно сбросить 6 килограммов, - СМИНурмагомедову за три дня до супербоя с Порье нужно сбросить 6 килограммов, - СМИ
Перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. ФутболПеред матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. Футбол
Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатометаОфис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета
Польские и болгарские фанаты устроили на нейтральной земле побоище перед игрой Лиги ЕвропыПольские и болгарские фанаты устроили на нейтральной земле побоище перед игрой Лиги Европы
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерацииЧемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Капитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ. ФутболКапитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости