В стане "Шахтера" произошла словесная ругань игроков через соцсети из-за вылета клуба из ЛЧ: Тайсон ответил Степаненко. Футбол

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон прокомментировал критику в свой адрес за частые предупреждения из-за неспортивного поведения и, соответственно, пропуски официальных матчей.

Бразилец был достаточно лаконичен и краток в своем ответе.

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", - цитирует слова Тайсона sportarena.com, ссылаясь на Instagram футболиста.

Ранее полузащитник "горняков" Тарас Степаненко попытался найти причину в неудачном выступлении команды в Лиге Чемпионов и, в завуалированной форме, обвинил Тайсона в непрофессионализме.

В частности, Степаненко заявил, что в команде нет дисциплины, а некоторые игроки донецкого клуба получают карточки за неспортивное поведение.

Напомним, что капитан "Шахтера" пропустит последний матч сезона с "Зарей" за перебор желтых карточек - в последнем матче с "Олимпиком" (3:0), Тайсон пулич 4-й "горчичник" в текущем сезоне.