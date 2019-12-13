Определились сеяные и несеяные команды в плей-офф Лиги Европы: "Шахтер" попал в число несеяных

Фото: УЕФА

Накануне завершился групповой этап Лиги Европы, по результатам которого определились 24 участника 1/16 финала.

Еще 8 команд попали в плей-офф турнира, заняв третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов.

Команды, занявшие первое место в своей группе, автоматически получили статус сеяных во время жеребьевки. Команды, вышедшие со второго, соответственно - несеяных.

Сеяные: "Севилья", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Селтик", "Арсенал", "Порту", "Эспаньол", "Гент", "Истанбул Башакшехир", "Брага", "Манчестер Юнайтед".

Несеяные: АПОЭЛ, "Копенгаген", "Хетафе", "Спортинг", ЧФР "Клуж", "Айнтрахт", "Рейнджерс", "Лудогорец", "Вольфсбург", "Рома", "Вулверхэмптон", АЗ "Алкмар".

Из Лиги Чемпионов добавились:

Сеяные: "Аякс", "Бенфика", "Интер", РБ "Зальцбург"

Несеяные: "Брюгге", "Байер", "Олимпиакос", "ШАХТЕР"

Жеребьевка турнира состоится в ближайший понедельник.

Накануне катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано" (1:1) - киевляне впервые за 8 лет не вышло из группы Лиги Европы.