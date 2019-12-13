"Александрия" завершила еврокубковый сезон поражением от "Гента"

Украинская команда трижды сыграла вничью и трижды проиграла.

ФК "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в последнем матче группового турнира Лиги Европы и заняла последнее место в своей четверке.

Игра, проходившая в Бельгии, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В обоих голах в ворота "Александрии" принял участие украинский легионер "Гента" Роман Безус, дважды ассистировав Лорану Депуатру.

Во втором тайме украинский клуб сократил отставание усилиями Дениса Мирошниченко, но больше гости не забивали.

"Гент" с 12 очками сохранил за собой первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

"Александрия" стала 4-й в группе и осталась без еврокубковой весны. Украинская команда сыграла трижды вничью и трижды проиграла.

Напомним, что из всех украинских клубов весной выступления в еврокубках продолжит только "Шахтер".