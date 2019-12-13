Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано". Футбол

Динамовцы не выполнили задачу.

Катастрофой для "Динамо" завершился поединок Лиги Европы против "Лугано"
Фото: скриншот трансляции матча

"Динамо" на НСК "Олимпийский" матчем против "Лугано" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы завершило осеннюю часть еврокубкового сезона.

Перед киевлянами стояла предельно простая задача - выиграть поединок. Но динамовцы не выполнили "домашнее задание" - матч завершился вничью 1:1.

Подопечные Алексея Михайличенко откровенно удивили. Не выиграть у немотивированного соперника, занимающего в чемпионате Швейцарии лишь 6-е место и который, к тому же играл далеко не оптимальным составом – это нужно постараться.

Да, можно признать факт нефарта, помноженный на великолепную игру голкипера гостей Да Косты.

Но это не снимает ответственности, как с главного тренера, так и с его подопечных.

Счет был открыт на 45-й минуте гостями – редкую контратаку "Лугано" завершил Араторе 0:1.

Во втором тайме, несмотря на подавляющее игровое и территориальное преимущество хозяев, всё, чего смогли достичь футболисты "Динамо" – это гол капитана Виктора Цыганкова на 90+3 минуте.

Реакция фанов "Динамо" сразу по окончанию матча была прогнозируемая и объяснима.

Киевляне набрали 7 очков и заняли 3-е место в группе.

А возглавил квартет В с 11-ю очками "Мальме", обыгравший в Копенгагене одноименный клуб 1:0.

У датчан осталось 9 очков.

В европейскую весну Украина выходит с одним своим представителем – донецким "Шахтером", который будет представлен в Лиге Европы.

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