Гаттузо вновь возглавил клуб Серии А

"Наполи" объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на должность нового главного тренера команды, сообщается на официальном сайте Azzurri.

Последним местом работы Гаттузо был "Милан", который итальянец тренировал с декабря 2017 по май 2019 года. Также он работал с "Палермо", "Пизой" и швейцарским "Сьоном".

Накануне вице-чемпионы Италии расстались с прежним наставником - Карло Анчелотти. Это случилось сразу после уверенной победы "Наполи" над "Генком" (4:0), которая позволила команде выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Первый матч под руководством Гаттузо "Наполи" проведет в субботу, 14 декабря, против соседей по турнирной таблице - "Пармы".

На сегодняшний день неаполитанцы занимают седьмое место в таблице Серии А и отстают от лидирующего "Интера" на 17 очков, а также на 8 очков от зоны Лиги Чемпионов.