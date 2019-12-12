Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов

Комми и Лопес померяются силами уже 14 февраля.

Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Ричард Комми (слева) и Теофимо Лопес
Фото: BoxingScene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (29-2, 26 КО) и претендент на чемпионский пояс Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) провели дуэль взглядов перед их боем, который состоится 14 февраля в нью-йоркском Madison Square Garden.

Победитель предстоящего поединка, скорее всего, станет следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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