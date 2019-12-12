Стало известно, сколько заработал "Шахтер" в нынешней Лиге Чемпионов

"Шахтер" заработал минимум 43,9 млн евро в Лиге Чемпионов 2019/20 по итогам группового этапа турнира и недосчитался по меньшей мере 10,4 млн евро из-за вылета из турнира, сообщает sportarena.com.

Прямое попадание в ЛЧ принесло в клубную казну "Шахтера" (без учета выступлений на групповом этапе) 38 млн евро. Все клубы группового турнира ЛЧ получили от УЕФА по 15,25 млн евро.

Еще 23 млн евро "Шахтер" получил за предыдущие выступления в еврокубках. В обновленной формуле бонусов за участие в еврокубках появились выплаты на основе клубного европейского рейтинга за последние 10 сезонов. 32 участника ЛЧ получат долю в зависимости от места в рейтинге: одна "доля" (1,108 млн евро) за каждое место – лучший клуб получает 32 "доли", 2-й – 31 "долю" и т.д.

"Шахтер" расположился на 16-м месте рейтинга клубов, однако благодаря неучастию в ЛЧ МЮ, "Арсенала", "Порту" и "Севильи" донецкий клуб поднялся на 4 позиции - на 12-е место рейтинга клубов ЛЧ и соответственно получил 21 "долю" по 1,108 евро (23,268 млн евро).

За спортивные успехи в группе ЛЧ (победа оценивается в 2,7 млн евро, ничья – в 900 тыс. евро) "Шахтер" заработал 5,4 млн евро: 1 победа (2,7 млн евро) и 3 ничьи (2,7 млн евро).

Итого донецкий "Шахтер" заработал в ЛЧ нынешнего сезона по меньшей мере 43,918 млн евро.

Выход в 1/8 финала ЛЧ мог принести в клубную казну "горняков" еще 9,5 млн евро, однако "Шахтер" накануне уступил в Харькове "Аталанте" (0:3) и "опустился" в Лигу Европы, в которой расценки значительно скромнее.