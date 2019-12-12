Выбежавший фанат чуть не свернул Роналду шею в попытке сделать селфи

Криштиану в ответ выругался.

Выбежавший фанат чуть не свернул Роналду шею в попытке сделать селфи
Фото: twitter.com/FOXFOOTBALL

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов туринский "Ювентус", благодаря поздним голам Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина, обыграл на выезде леверкузенский "Байер" (2:0).

Сразу после финального свистка произошел неприятный эпизод: один из фанатов решил выбежать на поле и сделать совместное фото с Криштиану.

Всем известно, что Роналду никогда не отказывает в фотографии. Однако в данном случае болельщику активно мешал стюард – когда фан добрался до португальца и положил руку ему на шею, болельщика сзади сильно дернул стюард.

Но, т.к. фанат и не собирался отпускать шею португальца, действия стюарда имели негативные последствия на шее Криштиану.

Для лидера "Ювентуса" это стало неприятной неожиданностью. В ответ португалец не сдержался и стал выкрикивать явно что-то нецензурное в адрес фаната, которого уже утаскивал стюард с поля.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader ? pic.twitter.com/oK8fjynEeV

— B/R Football (@brfootball) 11 декабря 2019 г.

.@Cristiano was NOT impressed with this pitch invader ??

WATCH: https://t.co/Pm5RZx0Lqw pic.twitter.com/CIaGURD7jY

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 11 декабря 2019 г.

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